Oavgjort i mötet mellan Crystal Palace och Nottingham Forest

Callum Hudson Odoi kvitterade i 57:e minuten

Aston Villa nästa motståndare för Crystal Palace

I halvtid ledde Crystal Palace matchen på hemmaplan i Premier League mot Nottingham Forest med 1–0, efter mål av Ismaila Sarr. Men i andra halvlek jobbade sig Nottingham Forest in i matchen, och kvitterade genom Callum Hudson Odoi i 57:e minuten. Matchen slutade 1–1.

Crystal Palace–Nottingham Forest – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Crystal Palace tog ledningen i 37:e minuten, genom Ismaila Sarr på pass av Daniel Munoz. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Callum Hudson Odoi framspelad av Elliot Anderson och kvitterade för Nottingham Forest. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Crystal Palaces andra oavgjorda match den här säsongen.

Det blev delad pott, 1–1, senast lagen möttes på Selhurst Park.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 31 augusti. Då möter Crystal Palace Aston Villa på Villa Park 20.00. Nottingham Forest tar sig an West Ham hemma 15.00.

Crystal Palace–Nottingham Forest 1–1 (1–0)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 1–0 (37) Ismaila Sarr (Daniel Munoz), 1–1 (57) Callum Hudson Odoi (Elliot Anderson).

Varningar, Crystal Palace: Tyrick Mitchell, Will Hughes, Maxence Lacroix. Nottingham Forest: Ola Aina, Murillo, Matz Sels.

Nästa match:

Crystal Palace: Aston Villa, borta, 31 augusti

Nottingham Forest: West Ham Utd, hemma, 31 augusti