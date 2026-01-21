Camilo Duran tvåmålsskytt för Qarabag i segern mot Eintracht Frankfurt

Qarabag segrade – 3–2 mot Eintracht Frankfurt

Avgörande målet kom i 90:e minuten.

Camilo Duran tvåmålsskytt för Qarabag

Qarabag vann mötet med Eintracht Frankfurt hemma med 3–2 (1–1) på onsdagen i Champions League.

Bahlul Mustafazade slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Bahlul Mustafazade bakom Qarabags seger

Qarabag startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Camilo Duran till. Can Uzun fann nätet och såg till att Eintracht Frankfurt kvitterade till 1–1 i tionde minuten.

Fares Chaibi gav Eintracht Frankfurt ledningen på straff i 78:e minuten. Camilo Duran, återigen, kvitterade för Qarabag efter förarbete från Elvin Jafarquliyev med knappa kvarten kvar. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Bahlul Mustafazade slog till och gjorde 3–2 för Qarabag.

Qarabag har en seger, en oavgjord och tre förluster och 8–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Eintracht Frankfurt har en oavgjord och fyra förluster och 4–13 i målskillnad.

Qarabags nya tabellposition är 18:e plats medan Eintracht Frankfurt är på 33:e plats. Noteras kan att Qarabag sedan den 20 januari har avancerat sju placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Qarabag är Liverpool. Eintracht Frankfurt tar sig an Tottenham hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 21.00.

Qarabag–Eintracht Frankfurt 3–2 (1–1)

Champions League, Tofiq Bakhramov Stadium

Mål: 1–0 (4) Camilo Duran, 1–1 (10) Can Uzun, 1–2 (78) Fares Chaibi, 2–2 (80) Camilo Duran (Elvin Jafarquliyev), 3–2 (90) Bahlul Mustafazade.

Varningar, Qarabag: Camilo Duran. Eintracht Frankfurt: Rasmus Kristensen, Alexander Staff.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Qarabag: 1-1-3

Eintracht Frankfurt: 0-1-4

Nästa match:

Qarabag: Liverpool, borta, 28 januari 21.00

Eintracht Frankfurt: Tottenham Hotspur FC, hemma, 28 januari 21.00