Casa Pia tog kommandot från start mot Arouca

Casa Pia vann med 2–0 mot Arouca

Cassiano avgjorde för Casa Pia

Casa Pia höll nollan

Casa Pia hade greppet från start i matchen i Primeira Liga herr mot Arouca på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) borta.

Arouca–Casa Pia – mål för mål

Casa Pia startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Cassiano gjorde målet, redan i 14:e minuten. I 67:e minuten slog David Sousa till, och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 0–0.

Den 15 februari möts lagen återigen.

I nästa match möter Arouca Nacional borta på lördag 20 september 16.30. Casa Pia möter Famalicao söndag 21 september 21.30 hemma.

Arouca–Casa Pia 0–2 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (14) Cassiano, 0–2 (67) David Sousa.

Varningar, Arouca: David Simao, Dylan Nandin. Casa Pia: Cassiano, Miguel Sousa, Iyad Mohamed, Fahem Benaissa-Yahia, Renato Nhaga, Tiago Morais, Dailon Rocha Livramento.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 1-2-2

Casa Pia: 2-0-3

Nästa match:

Arouca: CD Nacional Funchal, borta, 20 september

Casa Pia: FC Famalicao, hemma, 21 september