Charles De Ketelaere och Gianluca Scamacca matchvinnare när Atalanta vände mot Chelsea

Atalanta vann med 2–1 mot Chelsea

Atalantas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Charles De Ketelaere avgjorde för Atalanta

Efter en spelad halvlek var Chelsea i ledningen med 1–0 på Gewiss Stadium. Men Atalanta vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Champions League. Matchhjälte blev Charles De Ketelaere, som gjorde det avgörande målet med bara 6 minuter kvar av matchen.

Segern var Atalantas fjärde på de senaste fem matcherna.

Atlethic Bilbao nästa för Atalanta

Chelsea tog ledningen i 25:e minuten genom Joao Pedro med assist av Reece James.

I 55:e minuten slog Gianluca Scamacca till och kvitterade för Atalanta.

Charles De Ketelaere såg till att Atalanta avgjorde matchen med sju minuter kvar att spela. Därmed hade laget vänt matchen.

Atalanta ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Chelsea ligger på elfte plats.

Atalanta möter Atlethic Bilbao i nästa match hemma onsdag 21 januari 21.00. Chelsea möter samma dag Pafos hemma.

Atalanta–Chelsea 2–1 (0–1)

Champions League, Gewiss Stadium

Mål: 0–1 (25) Joao Pedro (Reece James), 1–1 (55) Gianluca Scamacca, 2–1 (83) Charles De Ketelaere.

Varningar, Chelsea: Trevoh Chalobah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 4-1-0

Chelsea: 3-1-1

Nästa match:

Atalanta: Athletic Bilbao, hemma, 21 januari 21.00

Chelsea: Pafos FC, hemma, 21 januari 21.00