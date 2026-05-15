Klart: Neffati och Tounekti uttagna i Tunisiens VM-trupp

Tunisien har tagit ut sin VM-trupp.

Då är IFK Norrköpings Moutaz Neffati och förre Bajen-spelaren Sebastian Tounekti uttagna.

Sverige möter Nederländerna, Japan och Tunisien i VM. Nu har Tunisien tagit ut den tuppen som ska möta Sverige i premiäromgången.

I truppen finns IFK Norrköpings Moutaz Neffati, precis som förre Hammarbyspelaren Sebastian Tounekti, som numera håller till i Celtic.

Målvakter: Aymen Dahmen, Sabri Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh.

Backar: Yan Valery, Moutaz Neffati, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Montassar Talbi, Adem Arous, Omar Rekik, Ali Abdi, Mohamed Ben Hmida.

Mittfältare: Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Rani Khedira, Mortadha Ben Ben Ouanes, Ismael Gharbi, Mohamed Hadj-Mahmoud, Hannibal Mejbri.

Forwards: Elias Saad, Khalil Ayari, Elias Achouri, Sebastian Tounekti, Firas Chawat, Rayan Elloumi.