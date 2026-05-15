Middlesbrough hårda krav: Uteslut Southampton

Middlesbrough ställer krav.

De vill att Southampton ska uteslutas från playoff-spel efter ”spygate”.

Middlesbrough hoppades på att ta sig till Premier Leauge. Men det blev inte som Kim Hellberg hade tänkt sig efter att ha förlorat returen i playoff-semifinalen mot Southampton.

Men nu hoppas Middlesbrough ändå kunna knipa en plats i finalen.

Under fredagen gick Middlesbrough ut, via klubbens hemsida, med ett krav om att Southampton utesluts ur playoff-spelet. Detta efter uppgifter om att Southampton ska ha spionerat på en av Middlesbroughs träningar inför semifinalen. Klubben säger sig ha bevis vilket har resulterat i att EFL startat en utredning.

”Vi är fortsatt hoppfulla om att EFL (English Football League, ligaorganisation), som tillsynsmyndighet, kommer att driva en sådan sanktion inför disciplinnämnden för att skydda sportens integritet, alla medlemsklubbar och avskräcka alla försök i framtiden att erhålla en orättvis och olaglig fördel i strävan efter uppflyttning till Premier League”, skriver Middlesbrough.

EFL meddelade i veckan att ett beslut kommer att fattas så snart som möjligt gällande Southampton.