Förvirringen inför seriefinalen: ”Lite konstigt”

Besfort Zeneli jagar ligatiteln i Belgien med Union Saint-Gilloise.

Men inför seriefinalen mot Club Brugge är förutsättningarna oklara.

– Jag vet inte om de leder med en poäng eller ett halvt poäng, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Karriärens första titel och derbyseger i en cupfinal. Men något stort firande blev det inte för Besfort Zeneli och Union Saint-Gilloise efter triumfen mot Anderlecht.

– Vi firade lite i omklädningsrummet sedan mötte vi upp våra fans i stan. Men det blev inte så mycket mer, säger Zeneli till FotbollDirekt dagen efter.