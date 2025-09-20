Christian Pulisic matchvinnare när Milan slog Udinese

Milan segrade – 3–0 mot Udinese

Christian Pulisic gjorde två mål för Milan

Tredje raka segern för Milan

Milan besegrade Udinese på bortaplan i lördagens match i Serie A. 0–3 (0–1) slutade matchen.

Milan har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Christian Pulisic tvåmålsskytt för Milan

Gästande Milan tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Christian Pulisic. Direkt efter pausen ökade Youssouf Fofana Milans ledning.

Till slut kom också 0–3-målet genom Christian Pulisic i 53:e minuten.

För tabellens utseende betyder det här att Udinese ligger på sjätte plats medan Milan har andraplatsen.

Den 12 april tar lagen sig an varandra igen.

Söndag 28 september möter Udinese Sassuolo borta 12.30 och Milan möter Napoli hemma 20.45.

Udinese–Milan 0–3 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (40) Christian Pulisic, 0–2 (46) Youssouf Fofana, 0–3 (53) Christian Pulisic.

Varningar, Udinese: Jordan Zemura, Arthur Atta.

Nästa match:

Udinese: Sassuolo, borta, 28 september

Milan: Napoli, hemma, 28 september