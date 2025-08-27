Club Brügge vidare till gruppspelet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Club Brügge – 9–1 totalt
- Joaquin Seys gjorde två mål för Club Brügge
- Nicolo Tresoldi matchvinnare för Club Brügge
Club Brügge tog hem Champions League Play off mot Rangers. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på onsdagen. Matchen slutade 6–0 till Club Brügge, vilket betyder att Club Brügge står som segrare med totala resultatet 9–1.
Joaquin Seys med två mål för Club Brügge
Club Brügge började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Nicolo Tresoldi till.
I den åttonde minuten blev Rangers Max Aarons utvisad.
Club Brügge gjorde 2–0 i 32:a minuten, när Hans Vanaken fick träff framspelad av Christos Tzolis.
Club Brügge gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen, genom Joaquin Seys.
Club Brügge ökade ledningen till 4–0 på tilläggstid i första halvleken, på nytt genom Joaquin Seys.
Club Brügge ökade ledningen på nytt, till 5–0, direkt därefter genom Aleksandar Stankovic. Till slut kom också 6–0 genom Christos Tzolis i 50:e minuten.
Club Brügge–Rangers 6–0 (5–0), 9–1 totalt
Champions League Play off
Mål: 1–0 (5) Nicolo Tresoldi, 2–0 (32) Hans Vanaken (Christos Tzolis), 3–0 (41) Joaquin Seys, 4–0 (45) Joaquin Seys, 5–0 (45) Aleksandar Stankovic, 6–0 (50) Christos Tzolis.
Varningar, Club Brügge: Gustaf Nilsson.
Utvisningar, .
Den här artikeln handlar om: