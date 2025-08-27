Seger för Club Brügge – 9–1 totalt

Joaquin Seys gjorde två mål för Club Brügge

Nicolo Tresoldi matchvinnare för Club Brügge

Club Brügge tog hem Champions League Play off mot Rangers. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på onsdagen. Matchen slutade 6–0 till Club Brügge, vilket betyder att Club Brügge står som segrare med totala resultatet 9–1.

Joaquin Seys med två mål för Club Brügge

Club Brügge började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Nicolo Tresoldi till.

I den åttonde minuten blev Rangers Max Aarons utvisad.

Club Brügge gjorde 2–0 i 32:a minuten, när Hans Vanaken fick träff framspelad av Christos Tzolis.

Club Brügge gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen, genom Joaquin Seys.

Club Brügge ökade ledningen till 4–0 på tilläggstid i första halvleken, på nytt genom Joaquin Seys.

Club Brügge ökade ledningen på nytt, till 5–0, direkt därefter genom Aleksandar Stankovic. Till slut kom också 6–0 genom Christos Tzolis i 50:e minuten.

Club Brügge–Rangers 6–0 (5–0), 9–1 totalt

Champions League Play off

Mål: 1–0 (5) Nicolo Tresoldi, 2–0 (32) Hans Vanaken (Christos Tzolis), 3–0 (41) Joaquin Seys, 4–0 (45) Joaquin Seys, 5–0 (45) Aleksandar Stankovic, 6–0 (50) Christos Tzolis.

Varningar, Club Brügge: Gustaf Nilsson.

Utvisningar, .