Como besegrade till slut – efter elva matcher utan förlust

Inter segrade – 4–0 mot Como

Lautaro Martinez avgjorde för Inter

Det var länge sedan Como gick förlorande från en match i Serie A. Men i lördagens match mot Inter på bortaplan blev det till slut förlust, efter elva raka matcher med poäng. Slutresultatet skrevs till 4–0 (1–0).

Inter höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Genoa nästa för Inter

Lautaro Martinez öppnade målskyttet på pass av Lautaro Luis Henrique redan i elfte minuten och gav Inter en tidig ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Marcus Thuram träff och ökade ledningen för Inter.

Hakan Calhanoglu ökade Inters ledning efter förarbete från Henrikh Mkhitaryan i 80:e minuten.

Inter gjorde också 4–0 genom Carlos Augusto framspelad av Federico Dimarco i 86:e minuten.

Den 12 april spelar lagen mot varandra på nytt.

Inter tar sig an Genoa i nästa match borta söndag 14 december 18.00. Como möter Roma borta måndag 15 december 20.45.

Inter–Como 4–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (11) Lautaro Martinez (Lautaro Luis Henrique), 2–0 (59) Marcus Thuram, 3–0 (80) Hakan Calhanoglu (Henrikh Mkhitaryan), 4–0 (86) Carlos Augusto (Federico Dimarco).

Varningar, Inter: Manuel Akanji. Como: Maximo Perrone, Diego Carlos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 4-0-1

Como: 2-2-1

Nästa match:

Inter: Genoa, borta, 14 december

Como: Roma, borta, 15 december