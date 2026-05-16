Riera stöttar Larsson efter VM-nobben: ”Kommer få en ny chans”

Hugo Larsson petades ur Sveriges VM-trupp.

Nu berättar Eintracht Frankfurt-tränaren Albert Riera att han har pratat med mittfältaren efter beskedet.

– Han är väldigt ung och kommer att ha många chanser att spela med landslaget i framtiden, säger han till tyska Absolut Fussball.

Hugo Larsson fick ingen plats i Graham Potters svenska VM-trupp. Nu ger hans tränare i Eintracht Frankfurt, Albert Riera sitt, stöd till den 21-årige svensken.

– Jag har självklart pratat med Hugo. Jag har varit i samma situation själv inför VM 2010, säger Riera enligt tyska Absolut Fussball.

Riera berättar att han uppmanat Larsson att blicka framåt och fokusera på sin utveckling.

– Jag sa till honom: ”Fokusera bara på hur du spelar. Jag är säker på att du kommer få en ny chans”.

Eintracht-tränaren tror att Larsson kommer att bli en viktig del av landslaget framöver.

– Han behöver fortsätta kämpa och lära sig. Han är väldigt ung och kommer att ha många chanser att spela med landslaget i framtiden.

Larsson står noterad för tolv A-landskamper och spelade senast för Sverige under höstens Nations League.