Riera stöttar Larsson efter VM-nobben: ”Kommer få en ny chans”
Hugo Larsson petades ur Sveriges VM-trupp.
Nu berättar Eintracht Frankfurt-tränaren Albert Riera att han har pratat med mittfältaren efter beskedet.
– Han är väldigt ung och kommer att ha många chanser att spela med landslaget i framtiden, säger han till tyska Absolut Fussball.
Hugo Larsson fick ingen plats i Graham Potters svenska VM-trupp. Nu ger hans tränare i Eintracht Frankfurt, Albert Riera sitt, stöd till den 21-årige svensken.
– Jag har självklart pratat med Hugo. Jag har varit i samma situation själv inför VM 2010, säger Riera enligt tyska Absolut Fussball.
Riera berättar att han uppmanat Larsson att blicka framåt och fokusera på sin utveckling.
– Jag sa till honom: ”Fokusera bara på hur du spelar. Jag är säker på att du kommer få en ny chans”.
Eintracht-tränaren tror att Larsson kommer att bli en viktig del av landslaget framöver.
– Han behöver fortsätta kämpa och lära sig. Han är väldigt ung och kommer att ha många chanser att spela med landslaget i framtiden.
Larsson står noterad för tolv A-landskamper och spelade senast för Sverige under höstens Nations League.
