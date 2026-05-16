Spansk VM-smäll: Barrenetxea ser ut att missa mästerskapet
Spanien ser ut att drabbas av ett tungt avbräck inför fotbolls-VM.
Real Sociedad-yttern Ander Barrenetxea uppges missa mästerskapet efter sin senaste skada.
Ander Barrenetxea ser ut att gå miste om sommarens världsmästerskap. Real Sociedad-yttern skadade sig i veckans ligamatch mot Girona och väntas enligt spanska AS inte hinna återhämta sig i tid till VM.
Enligt uppgifterna är skadan så pass allvarlig att 24-åringen inte kommer att kunna ta plats i Spaniens slutgiltiga mästerskapstrupp. Barrenetxea uppges ha funnits med i förbundskapten Luis de la Fuentes bruttotrupp, men väntas nu strykas inför den officiella trupputtagningen.
Yttern var med under Spaniens senaste landslagssamling i mars och gjorde då sin A-landslagsdebut i mötet med Egypten.
Spanien har Kap Verde, Saudiarabien och Uruguay i sin grupp.
