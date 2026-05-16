Bekräftat: Dieperink petas från VM-uppdraget
Rob Dieperink kommer inte att arbeta under sommarens fotbolls-VM.
Fifa bekräftar att den nederländske domaren har tagits bort från mästerskapets domarlista.
Nederländske Rob Dieperink får inget uppdrag under fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Domaren har plockats bort från rollen som VAR-domare, bekräftar Fifa för The Athletic.
– Fifa kan bekräfta att Rob Dieperink har tagits bort från listan över VM-domare, skriver organisationen till tidningen.
Dieperink greps i april av polis i samband med misstankar om ett brott i London, men släpptes senare och utredningen har lagts ned. Trots det kommer han inte att tjänstgöra under världsmästerskapet.
Enligt The Athletic väntas franske Willy Delajod ersätta Dieperink i VM.
