Bekräftat: Dieperink petas från VM-uppdraget

Rob Dieperink kommer inte att arbeta under sommarens fotbolls-VM.

Fifa bekräftar att den nederländske domaren har tagits bort från mästerskapets domarlista.

Nederländske Rob Dieperink får inget uppdrag under fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Domaren har plockats bort från rollen som VAR-domare, bekräftar Fifa för The Athletic.

– Fifa kan bekräfta att Rob Dieperink har tagits bort från listan över VM-domare, skriver organisationen till tidningen.

Dieperink greps i april av polis i samband med misstankar om ett brott i London, men släpptes senare och utredningen har lagts ned. Trots det kommer han inte att tjänstgöra under världsmästerskapet.

Enligt The Athletic väntas franske Willy Delajod ersätta Dieperink i VM.