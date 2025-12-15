Como föll mot Roma på bortaplan
- Roma-seger med 1–0 mot Como
- Wesley matchvinnare för Roma
- Andra raka förlusten för Como
Como förlorade borta i Serie A mot Roma, med 0–1 (0–0).
Wesley stod för Romas avgörande mål efter 60 minuter.
Roma höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Juventus nästa för Roma
Roma har tre segrar och två förluster och 6–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Como har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad.
Resultatet innebär att Roma ligger kvar på fjärde plats och Como på sjunde plats i tabellen.
Lagen möts igen 15 mars.
Nästa motstånd för Como är Lecce. Lagen möts lördag 27 december 15.00.
Roma–Como 1–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (60) Wesley (Matias Soule).
Varningar, Roma: Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Wesley. Como: Nico Paz, Jacobo Ramon, Jayden Addai.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Roma: 3-0-2
Como: 2-1-2
Nästa match:
Como: Lecce, borta, 27 december 15.00
