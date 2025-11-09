Crystal Palace och Brighton kryssade i mållös match

Publiken på Selhurst Park fick inte se några mål när Crystal Palace tog emot Brighton i Premier League. Matchen slutade mållös, 0-0.

Crystal Palace–Brighton – mål för mål

Crystal Palace har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brighton har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad. Det här var Crystal Palaces femte oavgjorda match den här säsongen.

På lördag 22 november 16.00 spelar Crystal Palace borta mot Wolverhampton och Brighton hemma mot Brentford.

Crystal Palace–Brighton 0–0

Premier League, Selhurst Park

Varningar, Crystal Palace: Jefferson Lerma. Brighton: Joel Veltman, Georginio Rutter, Jan Paul Van Hecke, Carlos Baleba.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 1-2-2

Brighton: 2-2-1

Nästa match:

Crystal Palace: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 22 november

Brighton: Brentford, hemma, 22 november