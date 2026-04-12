Crystal Palace vände och vann mot Newcastle

Crystal Palace vann med 2–1 mot Newcastle

Avgörande målet kom i 90:e minuten.

Jean Philippe Mateta tvåmålsskytt för Crystal Palace

Crystal Palace låg under med 0–1 efter första halvleken i Premier League mot Newcastle på Selhurst Park. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 2–1 för hemmalaget Crystal Palace. Stor matchhjälte blev Jean Philippe Mateta, med sitt 2–1-mål på stopptid.

West Ham nästa för Crystal Palace

William Osula gjorde 1–0 till Newcastle i minut 43.

Jean Philippe Mateta kvitterade för Crystal Palace med knappa kvarten kvar. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Jean Philippe Mateta återigen slog till och gjorde mål på straff för Crystal Palace. Philippe Mateta fullbordade därmed lagets vändning.

Crystal Palace har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har två vinster och tre förluster och 7–8 i målskillnad.

Crystal Palace tar sig an West Ham i nästa match hemma måndag 20 april 21.00. Newcastle möter Bournemouth hemma lördag 18 april 16.00.

Crystal Palace–Newcastle 2–1 (0–1)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 0–1 (43) William Osula, 1–1 (80) Jean Philippe Mateta, 2–1 (90) Jean Philippe Mateta.

Varningar, Newcastle: Joelinton, Malick Thiaw, Aaron Ramsdale.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 3-1-1

Newcastle: 2-0-3

Nästa match:

Crystal Palace: West Ham Utd, hemma, 20 april 21.00

Newcastle: AFC Bournemouth, hemma, 18 april 16.00