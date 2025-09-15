Delad pott när Cremonese gästade Verona

Måndagens match slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Verona eller gästande Cremonese lyckades få till det i avsluten, och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Verona–Cremonese – mål för mål

Det här var Veronas andra oavgjorda match den här säsongen.

Verona och Cremonese delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes, på Stadio Giovanni Zini.

Den 18 januari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Verona är Juventus. Lagen möts lördag 20 september 18.00.

Verona–Cremonese 0–0