Söndagens möte på Estádio Municipal 22 de Junho slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Famalicao eller gästande Gil Vicente lyckades få till det i avsluten, och matchen i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.

Resultatet betyder också att Famalicao har hållit nollan i tre matcher i rad.

Famalicao–Gil Vicente – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Famalicao med 2–0.

Lagen möts igen 1 februari.

Famalicao tar sig an AVS i nästa match borta lördag 30 augusti 19.00. Gil Vicente möter Moreirense hemma fredag 29 augusti 21.15.