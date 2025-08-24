Delad pott när Famalicao tog emot Gil Vicente
Söndagens möte på Estádio Municipal 22 de Junho slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Famalicao eller gästande Gil Vicente lyckades få till det i avsluten, och matchen i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.
Resultatet betyder också att Famalicao har hållit nollan i tre matcher i rad.
Famalicao–Gil Vicente – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Famalicao med 2–0.
Lagen möts igen 1 februari.
Famalicao tar sig an AVS i nästa match borta lördag 30 augusti 19.00. Gil Vicente möter Moreirense hemma fredag 29 augusti 21.15.
