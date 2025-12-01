Diego Lopez mål gav 1–1 för Valencia mot Rayo Vallecano

Oavgjort i mötet mellan Rayo Vallecano och Valencia

Diego Lopez kvitterade i 64:e minuten

Rayo Vallecano nu nionde, Valencia på 15:e plats

Rayo Vallecanos Nobel Mendy gjorde mål i första halvlek hemma mot Valencia i La Liga. I andra halvlek kvitterade Valencia genom Diego Lopez med 26 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano–Valencia – mål för mål

Rayo Vallecano tog ledningen i 37:e minuten genom Nobel Mendy.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Diego Lopez träff och kvitterade för Valencia. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Rayo Vallecanos femte oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Rayo Vallecano ligger på nionde plats medan Valencia är på 15:e plats.

Lagen möts igen 13 maj.

Söndag 7 december spelar Rayo Vallecano borta mot Espanyol 18.30 och Valencia mot Sevilla hemma 16.15 på Mestalla.

Rayo Vallecano–Valencia 1–1 (1–0)

La Liga

Mål: 1–0 (37) Nobel Mendy, 1–1 (64) Diego Lopez.

Varningar, Rayo Vallecano: Alemao. Valencia: Thierry Correia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 1-3-1

Valencia: 1-2-2

Nästa match:

Rayo Vallecano: Espanyol Barcelona, borta, 7 december

Valencia: Sevilla, hemma, 7 december