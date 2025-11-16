Djurgården tog kommandot från start mot Växjö

Seger för Djurgården med 3–0 mot Växjö

Urara Watanabe avgjorde för Djurgården

Djurgårdens starka defensiv briljerade

Djurgården hade greppet från start i matchen i Damallsvenskan mot Växjö på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–0 (1–0) borta på Spiris Arena 1, Växjö.

Det här var Djurgårdens femte nolla den här säsongen.

Växjö–Djurgården – mål för mål

Urara Watanabe slog till redan i tolfte minuten och gav gästande Djurgården en tidig ledning. Direkt efter pausen ökade Mimmi Wahlström Djurgårdens ledning.

Till slut kom också 0–3 genom Goodness Osigwe på pass av Alexsandra Lobanova i 90:e minuten.

Växjö–Djurgården 0–3 (0–1)

Damallsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 0–1 (12) Urara Watanabe, 0–2 (50) Mimmi Wahlström, 0–3 (90) Goodness Osigwe (Alexsandra Lobanova).

Varningar, Växjö: Nellie Karlsson, Helmi Raijas. Djurgården: Therese Åsland.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Växjö: 2-1-2

Djurgården: 3-0-2