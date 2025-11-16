Djurgården tog kommandot från start mot Växjö
Djurgården hade greppet från start i matchen i Damallsvenskan mot Växjö på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–0 (1–0) borta på Spiris Arena 1, Växjö.
Det här var Djurgårdens femte nolla den här säsongen.
Växjö–Djurgården – mål för mål
Urara Watanabe slog till redan i tolfte minuten och gav gästande Djurgården en tidig ledning. Direkt efter pausen ökade Mimmi Wahlström Djurgårdens ledning.
Till slut kom också 0–3 genom Goodness Osigwe på pass av Alexsandra Lobanova i 90:e minuten.
Växjö–Djurgården 0–3 (0–1)
Damallsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö
Mål: 0–1 (12) Urara Watanabe, 0–2 (50) Mimmi Wahlström, 0–3 (90) Goodness Osigwe (Alexsandra Lobanova).
Varningar, Växjö: Nellie Karlsson, Helmi Raijas. Djurgården: Therese Åsland.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Växjö: 2-1-2
Djurgården: 3-0-2
