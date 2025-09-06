Djurgården vände och vann mot Alingsås IF

Djurgården vann med 5–1 mot Alingsås IF

Mimmi Wahlström matchvinnare för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

Djurgården låg under med 0–1 efter första halvleken i Damallsvenskan mot Alingsås IF på Stockholms Stadion. Men i andra halvlek kom vändningen, och till slut blev det 5–1 för hemmalaget Djurgården.

IFK Norrköping nästa för Djurgården

Matchen var mållös till Alingsås IF tog ledningen i 23:e minuten, genom Emmaliina Tulkki på straff. Direkt efter pausen gjorde Olivia Ulenius mål framspelad av Mimmi Wahlström och kvitterade för Djurgården.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Mimmi Wahlström träff på pass av Urara Watanabe och gav Djurgården ledningen.

I 64:e minuten nätade Elsa Pelgander, framspelad av Alexsandra Lobanova och gjorde 3–1.

I 74:e minuten ökade Mimmi Wahlström ledningen ytterligare framspelad av Olivia Ulenius.

Elsa Pelgander, återigen, ökade Djurgårdens ledning i 76:e minuten.

Mimmi Wahlström gjorde två mål för Djurgården och spelade dessutom fram till ett mål.

Nästa motstånd för Djurgården är IFK Norrköping. Lagen möts måndag 15 september 19.00 på Platinumcars Arena.

Djurgården–Alingsås IF 5–1 (0–1)

Damallsvenskan, Stockholms Stadion

Mål: 0–1 (23) Emmaliina Tulkki, 1–1 (48) Olivia Ulenius (Mimmi Wahlström), 2–1 (56) Mimmi Wahlström (Urara Watanabe), 3–1 (64) Elsa Pelgander (Alexsandra Lobanova), 4–1 (74) Mimmi Wahlström (Olivia Ulenius), 5–1 (76) Elsa Pelgander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Alingsås IF: 1-0-4

Nästa match:

Djurgården: IFK Norrköping FK, borta, 15 september