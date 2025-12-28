Dominic Calvert-Lewins mål gav poäng för Leeds mot Sunderland
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Kryss mellan Sunderland och Leeds
- Dominic Calvert-Lewin kvitterade i 47:e minuten
- Manchester City blir nästa motstånd för Sunderland
Sunderlands Simon Adingra gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Leeds i Premier League. I andra halvlek kvitterade Leeds genom Dominic Calvert-Lewin efter 47 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.
Sunderland–Leeds – mål för mål
Sunderland tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Simon Adingra.
Direkt efter pausen gjorde Dominic Calvert-Lewin mål assisterad av Brenden Aaronson och kvitterade för Leeds. Det blev också matchens sista mål.
Torsdag 1 januari spelar Sunderland hemma mot Manchester City 21.00 och Leeds mot Liverpool borta 18.30 på Anfield.
Sunderland–Leeds 1–1 (1–0)
Premier League
Mål: 1–0 (28) Simon Adingra, 1–1 (47) Dominic Calvert-Lewin (Brenden Aaronson).
Varningar, Sunderland: Trai Hume.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sunderland: 1-3-1
Leeds: 2-3-0
Nästa match:
Sunderland: Manchester City, hemma, 1 januari 21.00
Leeds: Liverpool, borta, 1 januari 18.30
Den här artikeln handlar om: