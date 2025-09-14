Drömstart när Jönköping segrade mot Lunds BK på bortaplan

Seger för Jönköping med 2–1 mot Lunds BK

Anmar Kiwarkis matchvinnare för Jönköping

Andra förlusten i följd för Lunds BK

Jönköping vann söndagens match borta mot Lunds BK i Ettan södra herr. Laget gjorde 1–0 redan efter en minuts spel genom Linus Lyck. Till slut vann Jönköping med 2–1.

Segermålet för Jönköping stod Anmar Kiwarkis för efter 71 minuter.

Husqvarna nästa för Jönköping

Jönköping startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Linus Lyck till. I 55:e minuten nätade Kevin Liimatainen, och kvitterade för Lunds BK.

I den 71:a minuten avgjorde Anmar Kiwarkis matchen.

Det här var Lunds BK:s femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Jönköpings tionde uddamålsseger.

Lunds BK stannar därmed på sjätte plats, och Jönköping på andra plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann Jönköpings Södra IF med 2–0.

Nästa motstånd för Lunds BK är Olympic. Lagen möts lördag 20 september 13.00 på Lindängens IP. Jönköping tar sig an Husqvarna hemma fredag 19 september 19.00.

Lunds BK–Jönköping 1–2 (0–1)

Ettan södra herr, Klostergårdens IP

Mål: 0–1 (1) Linus Lyck, 1–1 (55) Kevin Liimatainen, 1–2 (71) Anmar Kiwarkis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lunds BK: 1-0-4

Jönköping: 3-1-1

Nästa match:

Lunds BK: BK Olympic, borta, 20 september

Jönköping: Husqvarna FF, hemma, 19 september