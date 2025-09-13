Dubbla nollor när Everton tog emot Aston Villa

Matchen på på Everton Stadium på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Everton eller gästande Aston Villa lyckades få till det i avsluten, och mötet i Premier League slutade mållös, 0-0.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Aston Villa.

Everton–Aston Villa – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Aston Villa med 1–0.

Lördag 20 september 13.30 spelar Everton borta mot Liverpool. Aston Villa möter Sunderland borta söndag 21 september 15.00.

Everton–Aston Villa 0–0