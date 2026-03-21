Dubbla nollor när Watford tog emot Leicester

Watford och Leicester kryssade

Watford nu nionde, Leicester på 22:a plats

Queens Park Rangers nästa för Watford

Matchen på på Vicarage Road Stadium på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Watford eller gästande Leicester lyckades få till det i avsluten och mötet i Championship slutade mållös, 0-0.

Watford har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leicester har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad.

Det här betyder att Leicester ligger på 22:a plats i tabellen och Watford är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Watford med 2–1.

Nästa motstånd för Watford är Queens Park Rangers. Leicester tar sig an Preston North End hemma. Båda matcherna spelas fredag 3 april 16.00.

Varningar, Watford: Mamadou Doumbia, Egil Selvik, Formose Mendy. Leicester: Stephy Mavididi, Jordan James, Abdul Fatawu, Bobby Reid.

