Ebba Handfast och Wilma Leidhammar fixade IFK Norrköpings seger – trots underläge i halvtid

Seger för IFK Norrköping med 2–1 mot AIK

IFK Norrköpings sjunde seger på de senaste nio matcherna

Ebba Handfast avgjorde för IFK Norrköping

AIK ledde med 1–0 på hemmaplan i Damallsvenskan efter halva matchen mot IFK Norrköping. Men IFK Norrköping gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1.

Ebba Handfast slog till efter 75 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var IFK Norrköpings sjunde på de senaste nio matcherna.

AIK–IFK Norrköping – mål för mål

Haruna Tabata gjorde 1–0 för AIK efter en halvtimme på pass av Ida Björnberg.

I den 30:e minuten fick AIK:s Haruna Tabata rött kort. I 55:e minuten slog Wilma Leidhammar till framspelad av Julia Karlernäs och kvitterade för IFK Norrköping.

I den 75:e minuten avgjorde Ebba Handfast matchen på pass av Wilma Leidhammar. Handfast fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var AIK:s sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Norrköpings sjätte uddamålsseger.

AIK–IFK Norrköping 1–2 (1–0)

Damallsvenskan, Skytteholms IP

Mål: 1–0 (30) Haruna Tabata (Ida Björnberg), 1–1 (55) Wilma Leidhammar (Julia Karlernäs), 1–2 (75) Ebba Handfast (Wilma Leidhammar).

Varningar, AIK: Adelisa Grabus, Olivia Lindstedt, Anna Oskarsson. IFK Norrköping: Wilma Leidhammar, Julia Karlernäs, Paula Broddner Klingspor.

Utvisningar, AIK: Haruna Tabata.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 2-0-3

IFK Norrköping: 3-0-2