Efter förlustraden: Poäng igen för Auxerre – 0–0 mot Lyon

Oavgjort i mötet mellan Auxerre och Lyon

Auxerre nu 18:e, Lyon på sjunde plats

Paris FC nästa motståndare för Auxerre

Inför matchen var facit fyra raka förluster i Ligue 1 herr. Hemma mot Lyon bröts den tuffa sviten för Auxerre, även om det inte räckte till seger. Det blev 0–0 i matchen på söndagen.

Auxerre–Lyon – mål för mål

Auxerre har en oavgjord och fyra förluster och 0–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lyon har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–7 i målskillnad. Det här var Auxerres andra oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Auxerre är kvar på 18:e och sista plats och Lyon stannar på sjunde plats, i serien.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 26 april på Groupama Stadium.

Nästa motstånd för Auxerre är Paris FC. Lagen möts lördag 29 november 19.00 på Stade Jean Bouin.

Auxerre–Lyon 0–0

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Varningar, Auxerre: Gideon Mensah. Lyon: Corentin Tolisso, Khalis Merah, Ainsley Maitland-Niles.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 0-1-4

Lyon: 1-3-1

Nästa match:

Auxerre: Paris FC, borta, 29 november