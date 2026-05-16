Matchen avbröts – HBK-banderoll satt i brand

75 minuter in i matchen mellan Halmstads BK och IF Elfsborg, som hemmalaget ledde med uddamålet, valde huvuddomare Richard Sundell att kalla samtliga spelare av planen.

Då panorerade kameran på Örjans Vall till bortaklacken, och visade bilder på hur en HBK-banderoll antändes.

Kommentatorn Niklas Jarelind förklarade att det var anledningen till avbrottet och att det var ”en känslig fråga” i supporterkretsar.

Kort efter avbrottet kallades också spelarna in i omklädningsrummet. Detta då det skulle hållas ett matchmöte med anledning av ordningsstörningen. När det var över kunde matchen återupptas.