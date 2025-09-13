Efter förlustraden: Seger igen för Haninge – 3–1 mot Örebro Syrianska

Haninge vann med 3–1 mot Örebro Syrianska

Maximilian Dejene avgjorde för Haninge

Örebro Syrianskas sjunde raka förlust

Fyra förluster i rad i Ettan norra herr fick vara nog. Hemma mot Örebro Syrianska bröts den tuffa sviten för Haninge. Det blev 3–1 (1–1) i matchen på lördagen.

Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg tyckte till om matchen:

– Ytterligare en tuff förlust. Haninge är spelskicklig och erfarna vilket gör att de löser pressade situationer på ett smartare sätt än oss. Vi behöver hitta ett lugn i allt vi gör. När vi gör det får vi kontroll och Haninge problem. Det är bara att tugga i sig och gå vidare.

Haninge–Örebro Syrianska – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Haninge tog ledningen i 32:a minuten, genom Erkan Zengin.

Örebro Syrianska kvitterade till 1–1 i 36:e minuten, när Monimon De Louis-Florian Yonsian fick träff. Det dröjde till den 74:e minuten innan Maximilian Dejene gav Haninge ledningen.

Och med åtta minuter kvar att spela ökade Haninge ledningen genom Pa Amat Dibba. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Haninge har en seger och fyra förluster och 8–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örebro Syrianska har fem förluster och 3–13 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Haninge på elfte plats och Örebro Syrianska på 15:e plats. Haninge har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 15 augusti låg laget på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann IFK Haninge med 3–1.

Fredag 19 september 19.30 spelar Haninge hemma mot Stocksund. Örebro Syrianska möter Vasalund hemma på Mellringe IP lördag 20 september 13.00.

Haninge–Örebro Syrianska 3–1 (1–1)

Ettan norra herr, Torvalla IP

Mål: 1–0 (32) Erkan Zengin, 1–1 (36) Monimon De Louis-Florian Yonsian, 2–1 (74) Maximilian Dejene, 3–1 (82) Pa Amat Dibba.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Haninge: 1-0-4

Örebro Syrianska: 0-0-5

Nästa match:

Haninge: IFK Stocksund, hemma, 19 september

Örebro Syrianska: Vasalunds IF, hemma, 20 september