Linköping-seger med 3–0 mot Vittsjö

Maria Olafsdottir Gros avgjorde för Linköping

Seger nummer 2 för Linköping

Åtta förluster i rad i Damallsvenskan fick vara nog. Hemma mot Vittsjö bröts den tuffa sviten för Linköping. Det blev 3–0 (2–0) i matchen på söndagen.

Alingsås IF nästa för Linköping

Matchen var mållös till Linköping tog ledningen i 33:e minuten, genom Maria Olafsdottir Gros på pass av Lisa Björk.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 36:e minuten, när Sara Eriksson hittade rätt. I 75:e minuten gjorde Keera Melenhorst också 3–0.

Linköpings nya tabellposition är 13:e plats, medan Vittsjö är på åttonde plats.

I nästa match, söndag 31 augusti, har Linköping Alingsås IF hemma på Bilbörsen Arena 15.00, medan Vittsjö spelar hemma mot BK Häcken 13.00.

Linköping–Vittsjö 3–0 (2–0)

Damallsvenskan, Bilbörsen Arena

Mål: 1–0 (33) Maria Olafsdottir Gros (Lisa Björk), 2–0 (36) Sara Eriksson, 3–0 (75) Keera Melenhorst.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Linköping: 1-0-4

Vittsjö: 2-2-1

Nästa match:

Linköping: Alingsås IF FF, hemma, 31 augusti

Vittsjö: BK Häcken FF, hemma, 31 augusti