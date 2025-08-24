Efter förlustraden: Seger igen för Linköping – 3–0 mot Vittsjö
Åtta förluster i rad i Damallsvenskan fick vara nog. Hemma mot Vittsjö bröts den tuffa sviten för Linköping. Det blev 3–0 (2–0) i matchen på söndagen.
Alingsås IF nästa för Linköping
Matchen var mållös till Linköping tog ledningen i 33:e minuten, genom Maria Olafsdottir Gros på pass av Lisa Björk.
Laget ökade ledningen till 2–0 i 36:e minuten, när Sara Eriksson hittade rätt. I 75:e minuten gjorde Keera Melenhorst också 3–0.
Linköpings nya tabellposition är 13:e plats, medan Vittsjö är på åttonde plats.
I nästa match, söndag 31 augusti, har Linköping Alingsås IF hemma på Bilbörsen Arena 15.00, medan Vittsjö spelar hemma mot BK Häcken 13.00.
Linköping–Vittsjö 3–0 (2–0)
Damallsvenskan, Bilbörsen Arena
Mål: 1–0 (33) Maria Olafsdottir Gros (Lisa Björk), 2–0 (36) Sara Eriksson, 3–0 (75) Keera Melenhorst.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Linköping: 1-0-4
Vittsjö: 2-2-1
Nästa match:
Linköping: Alingsås IF FF, hemma, 31 augusti
Vittsjö: BK Häcken FF, hemma, 31 augusti
