Efter förlustsviten: Seger igen för Jitex BK – 1–0 mot Uppsala IK Dam

Jitex BK-seger med 1–0 mot Uppsala IK Dam

Hanna Andreasson avgjorde för Jitex BK

Seger nummer 9 för Jitex BK

Fem förluster i rad i Elitettan hade laget inför matchen. Hemma mot Uppsala IK Dam bröts den tuffa sviten för Jitex BK. Det blev 1–0 (1–0) i matchen på lördagen.

Hanna Andreasson blev matchhjälte efter en minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Jitex BK–Uppsala IK Dam – mål för mål

Jitex BK har en seger och fyra förluster och 5–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Uppsala IK Dam har tre vinster och två förluster och 11–6 i målskillnad. Det här var Jitex BK:s sjunde uddamålsseger den här säsongen.

Uppsala IK Dams nya tabellposition är tredje plats, medan Jitex BK är på sjätte plats.

I nästa match, lördag 13 september, har Jitex BK Gamla Upsala SK Dam borta på Studenternas 13.00, medan Uppsala IK Dam spelar hemma mot Bollstanäs 18.00.

Jitex BK–Uppsala IK Dam 1–0 (1–0)

Elitettan, Åbyvallen

Mål: 1–0 (1) Hanna Andreasson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jitex BK: 1-0-4

Uppsala IK Dam: 3-0-2

Nästa match:

Jitex BK: Gamla Upsala SK, borta, 13 september

Uppsala IK Dam: Bollstanäs SK, hemma, 13 september