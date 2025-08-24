Efter förlustsviten: Seger igen för Piteå – 3–1 mot Alingsås IF

Seger för Piteå med 3–1 mot Alingsås IF

Fyra förluster i rad i Damallsvenskan hade laget inför matchen. Borta mot Alingsås IF bröts den tuffa sviten för Piteå. Det blev 1–3 (1–1) i matchen på söndagen.

I den 18:e minuten blev Alingsås IF:s Ina Österlind utvisad.

Matchen förblev jämn målmässigt till Piteå tog ledningen i 37:e minuten, genom Selina Henriksson.

Alingsås IF kvitterade till 1–1 i 38:e minuten, när Moa Öhman fick träff på pass av Julia Elvbo. Det dröjde till den 72:a minuten innan Saga Swedman gav Piteå ledningen.

1–3-målet kom på tilläggstid, när Emma Viklund slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Det här betyder att Alingsås IF fortfarande är sist i serien, och Piteå är på elfte plats.

Nästa motstånd för Piteå är IFK Norrköping. Lagen möts lördag 30 augusti 13.00 på LF Arena.

Alingsås IF–Piteå 1–3 (1–1)

Damallsvenskan, Mjörnvallen

Mål: 0–1 (37) Selina Henriksson, 1–1 (38) Moa Öhman (Julia Elvbo), 1–2 (72) Saga Swedman, 1–3 (90) Emma Viklund.

Utvisningar, Alingsås IF: Ina Österlind.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alingsås IF: 1-0-4

Piteå: 1-0-4

Nästa match:

