Efter förlustsviten: Seger igen för Piteå – 3–1 mot Alingsås IF
- Seger för Piteå med 3–1 mot Alingsås IF
- Saga Swedman matchvinnare för Piteå
- Femte segern för Piteå
Fyra förluster i rad i Damallsvenskan hade laget inför matchen. Borta mot Alingsås IF bröts den tuffa sviten för Piteå. Det blev 1–3 (1–1) i matchen på söndagen.
IFK Norrköping nästa för Piteå
I den 18:e minuten blev Alingsås IF:s Ina Österlind utvisad.
Matchen förblev jämn målmässigt till Piteå tog ledningen i 37:e minuten, genom Selina Henriksson.
Alingsås IF kvitterade till 1–1 i 38:e minuten, när Moa Öhman fick träff på pass av Julia Elvbo. Det dröjde till den 72:a minuten innan Saga Swedman gav Piteå ledningen.
1–3-målet kom på tilläggstid, när Emma Viklund slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Det här betyder att Alingsås IF fortfarande är sist i serien, och Piteå är på elfte plats.
Nästa motstånd för Piteå är IFK Norrköping. Lagen möts lördag 30 augusti 13.00 på LF Arena.
Alingsås IF–Piteå 1–3 (1–1)
Damallsvenskan, Mjörnvallen
Mål: 0–1 (37) Selina Henriksson, 1–1 (38) Moa Öhman (Julia Elvbo), 1–2 (72) Saga Swedman, 1–3 (90) Emma Viklund.
Utvisningar, Alingsås IF: Ina Österlind.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alingsås IF: 1-0-4
Piteå: 1-0-4
Nästa match:
Piteå: IFK Norrköping FK, hemma, 30 augusti
