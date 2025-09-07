Efter förlustsviten: Seger igen för Skellefteå – 2–0 mot Täby FK

Skellefteå vann med 2–0 mot Täby FK

Skellefteås sjunde seger för säsongen

Skellefteå nu elfte, Täby FK på sjunde plats

Åtta förluster i rad i division 1 norra dam räckte. Hemma mot Täby FK bröts den tuffa sviten för Skellefteå. Det blev 2–0 (0–0) i matchen på söndagen.

Med det tog hemmalaget Skellefteå en skön revansch, eftersom Täby FK vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–0.

Skellefteå avgjorde matchen i andra halvlek, efter en mållös första.

Gefle nästa för Skellefteå

Leia Bjursell gjorde ett mål för Skellefteå. Ett av Skellefteås mål var ett självmål.

Skellefteå har en seger och fyra förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Täby FK har tre vinster och två förluster och 14–8 i målskillnad.

Det här betyder att Skellefteå ligger kvar på elfte plats i tabellen, och Täby FK på sjunde plats.

Nästa motstånd för Skellefteå är Gefle. Lagen möts söndag 14 september 13.00 på Gavlevallen. Täby FK tar sig an Huge hemma lördag 13 september 14.00.