Efter sju raka segrar tog vinstsviten slut för PSG

Rennes vann med 3–1 mot PSG

Esteban Lepaul matchvinnare för Rennes

Ousmane Dembele målskytt för PSG

Matchen mellan hemmalaget Rennes och gästande PSG slutade 3–1 (1–0). Det var första förlusten sedan den 29 november för PSG. Därmed tog PSG:s svit med sju raka segrar i Ligue 1 herr slut på fredagen.

Rennes hade förlorat de senaste fyra mötena mot PSG inför dagens möte.

När Rennes och PSG senast gjorde upp var PSG klart bättre och vann med hela 5–0. Nu kom alltså revanschen för Rennes.

Auxerre nästa för Rennes

Mousa Tamari gjorde 1–0 till Rennes i 34:e minuten.

I 69:e minuten nätade Esteban Lepaul på pass av Sebastian Szymanski och gjorde 2–0. I den 71:a minuten reducerade Ousmane Dembele för PSG framspelad av Achraf Hakimi. Mer än så blev det dock inte för PSG. Men med nio minuter kvar att spela ökade Rennes ledningen genom Breel Embolo. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

I nästa omgång har Rennes Auxerre borta på Stade de l’Abbe-Deschamps, söndag 22 februari 15.00. PSG spelar hemma mot Metz lördag 21 februari 21.05.

Rennes–PSG 3–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 1–0 (34) Mousa Tamari, 2–0 (69) Esteban Lepaul (Sebastian Szymanski), 2–1 (71) Ousmane Dembele (Achraf Hakimi), 3–1 (81) Breel Embolo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 1-1-3

PSG: 4-0-1

Nästa match:

Rennes: Auxerre, borta, 22 februari 15.00

PSG: Metz, hemma, 21 februari 21.05