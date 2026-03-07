Efter tunga perioden: Ny seger för Atletico Madrid

Atletico Madrid segrade – 3–2 mot Real Sociedad

Atletico Madrids avgörande i 81:a minuten.

Nico Gonzalez gjorde två mål för Atletico Madrid

Atletico Madrid spelar riktigt bra i La Liga efter en tidigare tuff period. När laget mötte Real Sociedad hemma på Riyadh Air Metropolitano på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 3–2 (1–1).

Segermålet för Atletico Madrid stod Nico Gonzalez för efter 81 minuter.

Atletico Madrid började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Alexander Sörloth till. Real Sociedad kvitterade till 1–1 tidigt i matchen genom Carlos Soler efter förarbete av Luka Sucic.

I 67:e minuten nätade Nico Gonzalez och gav Atletico Madrid ledningen. Real Sociedads Mikel Oyarzabal gjorde 2–2 i 68:e minuten. Nico Gonzalez såg till att Atletico Madrid avgjorde matchen med nio minuter kvar att spela.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Getafe. Lagen möts lördag 14 mars 16.15 på Riyadh Air Metropolitano.

Atletico Madrid–Real Sociedad 3–2 (1–1)

La Liga, Riyadh Air Metropolitano

Mål: 1–0 (5) Alexander Sörloth, 1–1 (9) Carlos Soler (Luka Sucic), 2–1 (67) Nico Gonzalez, 2–2 (68) Mikel Oyarzabal, 3–2 (81) Nico Gonzalez.

Varningar, Atletico Madrid: David Hancko. Real Sociedad: Orri Oskarsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 3-0-2

Real Sociedad: 2-1-2

Nästa match:

Atletico Madrid: Getafe, hemma, 14 mars 16.15