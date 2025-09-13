Efterlängtad seger för Oskarshamn – bröt förlustsviten mot Rosengård

Oskarshamn vann med 1–0 mot Rosengård

Ludvig Nåvik matchvinnare för Oskarshamn

Oskarshamns fjärde seger för säsongen

Oskarshamn har haft en tung period med sex förluster i rad i Ettan södra herr. Men borta mot Rosengård bröts den sviten. Det blev 0–1 (0–0) i matchen på Rosengårds IP.

Ludvig Nåvik stod för Oskarshamns avgörande mål efter 82 minuter.

FC Trollhättan nästa för Oskarshamn

Rosengård har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Oskarshamn har en vinst och fyra förluster och 3–11 i målskillnad. Det här var Rosengårds fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Rosengård ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Oskarshamn ligger på 15:e plats.

När lagen möttes senast vann FC Rosengård 1917 med 2–0.

På lördag 20 september 16.00 spelar Rosengård hemma mot Skövde AIK, och Oskarshamn hemma mot FC Trollhättan.

Rosengård–Oskarshamn 0–1 (0–0)

Ettan södra herr, Rosengårds IP

Mål: 0–1 (82) Ludvig Nåvik.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 1-1-3

Oskarshamn: 1-0-4

Nästa match:

Rosengård: Skövde AIK, hemma, 20 september

Oskarshamn: FC Trollhättan, hemma, 20 september