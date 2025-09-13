Egan fixade kryss på övertid för Hull mot Swansea City

Kryss mellan Swansea City och Hull

John Egan kvitterade på övertid

Swansea City nu sjunde, Hull på 20:e plats

Hull gick mot förlust när laget på lördagen mötte Swansea City i Championship. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men på övertid slog John Egan till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Hull.

Swansea City–Hull – mål för mål

Swansea City tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Zan Vipotnik.

Hull kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken, genom Oli McBurnie. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ronald och gav Swansea City ledningen.

Kvitteringen kom på övertid, när John Egan slog till och gjorde mål för Hull. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Swansea Citys andra oavgjorda match den här säsongen.

Swansea City har nu åtta poäng och Hull har fem poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Lagen möts på nytt den 24 januari.

Lördag 20 september spelar Swansea City borta mot Birmingham 13.30 och Hull mot Southampton hemma 16.00.

Swansea City–Hull 2–2 (1–1)

Championship

Mål: 1–0 (40) Zan Vipotnik, 1–1 (45) Oli McBurnie, 2–1 (57) Ronald, 2–2 (90) John Egan.

Varningar, Swansea City: Josh Tymon. Hull: Charlie Hughes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 2-2-1

Hull: 1-2-2

Nästa match:

Swansea City: Birmingham City, borta, 20 september

Hull: Southampton FC, hemma, 20 september