El Arabi målskytt – men Nantes föll

Lens segrade – 2–1 mot Nantes

Lens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Wesley Said avgjorde för Lens

Nantes förlorade mötet med Lens hemma med 1–2 (1–1) i Ligue 1 herr på lördagen.

Nantes–Lens – mål för mål

Florian Thauvin gjorde 1–0 till Lens i 34:e minuten.

Nantes kvitterade genom El Arabi i 38:e minuten.

Men med nio minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Wesley Said. 1–2-målet blev matchens sista.

Det här var Nantes fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 maj på Stade Bollaert-Delelis.

Nästa motstånd för Nantes är Angers. Lagen möts fredag 12 december 20.45 på Stade Raymond Kopa.

Nantes–Lens 1–2 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire

Mål: 0–1 (34) Florian Thauvin, 1–1 (38) El Arabi, 1–2 (81) Wesley Said.

Varningar, Nantes: Dehmaine Tabibou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nantes: 0-2-3

Lens: 5-0-0

Nästa match:

Nantes: Angers SCO, borta, 12 december