El Arabi målskytt – men Nantes föll
- Lens segrade – 2–1 mot Nantes
- Lens åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Wesley Said avgjorde för Lens
Nantes förlorade mötet med Lens hemma med 1–2 (1–1) i Ligue 1 herr på lördagen.
Nantes–Lens – mål för mål
Florian Thauvin gjorde 1–0 till Lens i 34:e minuten.
Nantes kvitterade genom El Arabi i 38:e minuten.
Men med nio minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Wesley Said. 1–2-målet blev matchens sista.
Det här var Nantes fjärde uddamålsförlust den här säsongen.
Lagen spelar mot varandra igen den 9 maj på Stade Bollaert-Delelis.
Nästa motstånd för Nantes är Angers. Lagen möts fredag 12 december 20.45 på Stade Raymond Kopa.
Nantes–Lens 1–2 (1–1)
Ligue 1 herr, Stade de la Beaujoire
Mål: 0–1 (34) Florian Thauvin, 1–1 (38) El Arabi, 1–2 (81) Wesley Said.
Varningar, Nantes: Dehmaine Tabibou.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nantes: 0-2-3
Lens: 5-0-0
Nästa match:
Nantes: Angers SCO, borta, 12 december
