Strasbourg-seger med 1–0 mot Nantes

Emanuel Emegha avgjorde för Strasbourg

Andra raka segern för Strasbourg

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Strasbourg vann med 1–0 (0–0) hemma mot Nantes i Ligue 1 herr.

Det var andra raka för Strasbourg, efter 1–0-segern mot Metz i premiären.

Monaco nästa för Strasbourg

Det här var Strasbourgs andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nantes andra uddamålsförlust.

Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de la Beaujoire.

Strasbourg tar sig an Monaco i nästa match borta söndag 31 augusti 17.15. Nantes möter Auxerre hemma lördag 30 augusti 19.00.

Strasbourg–Nantes 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (81) Emanuel Emegha (Dilane Bakwa).

Varningar, Strasbourg: Ismael Doukoure, Joaquin Panichelli. Nantes: Francis Coquelin, Chidozie Awaziem.

Nästa match:

Strasbourg: AS Monaco, borta, 31 augusti

Nantes: Auxerre, hemma, 30 augusti