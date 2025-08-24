Emanuel Emegha matchhjälte när Strasbourg sänkte Nantes
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Strasbourg vann med 1–0 (0–0) hemma mot Nantes i Ligue 1 herr.
Det var andra raka för Strasbourg, efter 1–0-segern mot Metz i premiären.
Monaco nästa för Strasbourg
Det här var Strasbourgs andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nantes andra uddamålsförlust.
Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de la Beaujoire.
Strasbourg tar sig an Monaco i nästa match borta söndag 31 augusti 17.15. Nantes möter Auxerre hemma lördag 30 augusti 19.00.
Strasbourg–Nantes 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade de la Meinau
Mål: 1–0 (81) Emanuel Emegha (Dilane Bakwa).
Varningar, Strasbourg: Ismael Doukoure, Joaquin Panichelli. Nantes: Francis Coquelin, Chidozie Awaziem.
Nästa match:
Strasbourg: AS Monaco, borta, 31 augusti
Nantes: Auxerre, hemma, 30 augusti
