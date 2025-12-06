Emersonn Da Silva matchhjälte när Toulouse sänkte Strasbourg

Toulouse vann med 1–0 mot Strasbourg

Emersonn Da Silva avgjorde för Toulouse

Strasbourgs tredje raka förlust

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Toulouse vann med 1–0 (1–0) hemma mot Strasbourg i Ligue 1 herr.

Det här var femte gången den här säsongen som Toulouse höll nollan.

Paris FC nästa för Toulouse

Toulouse har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strasbourg har en vinst och fyra förluster och 4–8 i målskillnad. Det här var Toulouses tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Strasbourgs sjätte uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Toulouse nu ligger på nionde plats i tabellen. Strasbourg är på åttonde plats. Ett tapp för Strasbourg som låg på fjärde plats så sent som den 22 november.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 maj på Stade de la Meinau.

Toulouse tar sig an Paris FC i nästa match borta lördag 13 december 21.05. Strasbourg möter Lorient hemma söndag 14 december 17.15.

Toulouse–Strasbourg 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse

Mål: 1–0 (18) Emersonn Da Silva.

Varningar, Toulouse: Cristian Casseres Jr, Rafik Messali, Frank Magri. Strasbourg: Diego Moreira, Ben Chilwell, Samir El Mourabet.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 1-3-1

Strasbourg: 1-0-4

Nästa match:

Toulouse: Paris FC, borta, 13 december

Strasbourg: Lorient, hemma, 14 december