Emersonn Da Silva matchhjälte när Toulouse sänkte Strasbourg
- Toulouse vann med 1–0 mot Strasbourg
- Emersonn Da Silva avgjorde för Toulouse
- Strasbourgs tredje raka förlust
Målet i första halvleken blev matchavgörande. Toulouse vann med 1–0 (1–0) hemma mot Strasbourg i Ligue 1 herr.
Det här var femte gången den här säsongen som Toulouse höll nollan.
Paris FC nästa för Toulouse
Toulouse har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strasbourg har en vinst och fyra förluster och 4–8 i målskillnad. Det här var Toulouses tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Strasbourgs sjätte uddamålsförlust.
I tabellen innebär det här att Toulouse nu ligger på nionde plats i tabellen. Strasbourg är på åttonde plats. Ett tapp för Strasbourg som låg på fjärde plats så sent som den 22 november.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 maj på Stade de la Meinau.
Toulouse tar sig an Paris FC i nästa match borta lördag 13 december 21.05. Strasbourg möter Lorient hemma söndag 14 december 17.15.
Toulouse–Strasbourg 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse
Mål: 1–0 (18) Emersonn Da Silva.
Varningar, Toulouse: Cristian Casseres Jr, Rafik Messali, Frank Magri. Strasbourg: Diego Moreira, Ben Chilwell, Samir El Mourabet.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Toulouse: 1-3-1
Strasbourg: 1-0-4
Nästa match:
Toulouse: Paris FC, borta, 13 december
Strasbourg: Lorient, hemma, 14 december
