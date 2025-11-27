Emil Kornvig räddade poäng i 89:e minuten mot PAOK

Oavgjort mellan PAOK och Brann

Emil Kornvig kvitterade i 89:e minuten

PAOK nu 17:e, Brann på 19:e plats

Det såg ut att bli förlust för Brann mot PAOK på torsdagen i Europa League på Toumba Stadium. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men i 89:e minuten slog Emil Kornvig till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Brann.

PAOK–Brann – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Luka Ivanusec gav PAOK ledningen.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Emil Kornvig slog till och gjorde mål för Brann. 1–1-målet blev matchens sista.

PAOK har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brann har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad.

PAOK ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Brann ligger på 19:e plats.

Nästa motstånd för Brann är Fenerbahce. Lagen möts torsdag 11 december 21.00 på Brann Stadion.

PAOK–Brann 1–1 (0–0)

Europa League, Toumba Stadium

Mål: 1–0 (64) Luka Ivanusec, 1–1 (89) Emil Kornvig.

Varningar, PAOK: Kiril Despodov, Luka Ivanusec. Brann: Jakob Lungi Sorensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PAOK: 2-2-1

Brann: 2-2-1

Nästa match:

Brann: Fenerbahce, hemma, 11 december