Emil Kornvig räddade poäng i 89:e minuten mot PAOK
- Oavgjort mellan PAOK och Brann
- Emil Kornvig kvitterade i 89:e minuten
- PAOK nu 17:e, Brann på 19:e plats
Det såg ut att bli förlust för Brann mot PAOK på torsdagen i Europa League på Toumba Stadium. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men i 89:e minuten slog Emil Kornvig till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Brann.
PAOK–Brann – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Luka Ivanusec gav PAOK ledningen.
Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Emil Kornvig slog till och gjorde mål för Brann. 1–1-målet blev matchens sista.
PAOK har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brann har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad.
PAOK ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Brann ligger på 19:e plats.
Nästa motstånd för Brann är Fenerbahce. Lagen möts torsdag 11 december 21.00 på Brann Stadion.
PAOK–Brann 1–1 (0–0)
Europa League, Toumba Stadium
Mål: 1–0 (64) Luka Ivanusec, 1–1 (89) Emil Kornvig.
Varningar, PAOK: Kiril Despodov, Luka Ivanusec. Brann: Jakob Lungi Sorensen.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
PAOK: 2-2-1
Brann: 2-2-1
Nästa match:
Brann: Fenerbahce, hemma, 11 december
