Så ställer Gais och Degerfors upp

Omgång 8 av allsvenskan är här.

Det är dags för allsvenskans åttonde omgång. Under lördagen tar Gais emot Degerfors.

Gais kommer till matchen med stärkt självförtroende efter två raka segrar och gör tre förändringar jämfört med vinsten mot Västerås. August Wängberg, Axel Ågren och Edvin Pettersson kliver in i startelvan, medan Frej, Cardaklija och Niklasson Petrovic får kliva åt sidan.



Degerfors kommer från en svag insats mot Mjällby men har haft en stabil säsongsinledning i stort. Inför dagens match gör laget två förändringar. Pikkarainen och 19-årige Olle Leonardsson tar plats från start, medan Moro och Barsoum petas.



Startelvor:

Gais: Krasniqi – Wängberg, Ågren, Beckman, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Thorkelsson – Andersson, Salter, Pettersson.

Degerfors: Igonen – Sundgren, Ohlsson, Pikkarainen, Diatara – Karlsson, Netabay – Gideon, Fritzson, Raffery – Leonardsson.