VM-platsen ger miljonbelopp till IFK Norrköping: ”Välkommet”

Moutaz Neffati är uttagen till VM med Tunisien – ett besked som väcker både glädje och huvudbry i IFK Norrköping.

21-åringen riskerar att missa flera matcher när superettan fortsätter under mästerskapet, men samtidigt väntar ekonomisk kompensation till klubben.

– Det rör sig om ett par miljoner för gruppspelet. Det är självklart väldigt välkommet, säger klubbdirektör André Skagervik till NT och uttrycker samtidigt sin glädje över Neffatis prestation som lett till VM-platsen:

– Vi är otroligt glada för hans skull. Det är ett oerhört fint kvitto på hans egen utveckling och drivkraft, men också stort för IFK Norrköping och miljön vi har skapat. Självklart är det ett stort avbräck för laget, Moutaz är en av ligans absolut bästa spelare, men vi hamnar väldigt snabbt i glädje kring det här.

IFK Norrköping överväger nu att försöka flytta en match under perioden då Neffati är borta, men något beslut är ännu inte fattat.