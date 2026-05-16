Elfsborg tvingas till förändringar – så startar de mot HBK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Allsvenskt möte på Örjans vall.
Halmstads BK jagar säsongens första seger medan Elfsborg vill haka på i toppen.
Nu är startelvorna här och båda lagen gör förändringar.
Det är dags för möte mellan Halmstads BK och Elfsborg.
HBK, som fortfarande väntar på säsongens första seger, gör tre förändringar jämfört med förlusten mot Kalmar FF. Amir Al-Ammari Kaib, Carneil och Ilary tar plats från start i stället för Wallentin, Damnjanovic Nilsson och Kapsimalis.
Elfsborg kommer till matchen som tabelltrea men tvingas justera i backlinjen. Varken Wikström eller Holmén finns med från start efter att ha klivit av mot BP, även om Holmén finns på bänken. Samtidigt får Beck och Östman chansen från start.
Halmstad: Rönning – Boman, Gregor, Tougjas, Kaib – Allansson, Ascone – Arvidsson, Carneil, Ilary – Faraj.
Elfsborg: Pettersson – Mohammed, Buhari, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Silverholt, Östman, Beck.
Den här artikeln handlar om: