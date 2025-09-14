En poäng borta mot Levante för Real Betis

Kryss mellan Levante och Real Betis

Pablo Fornals kvitterade i 81:a minuten

Girona nästa motstånd för Levante

Levante hade greppet om matchen, och ledde med 2–1 efter första halvlek hemma mot Real Betis i La Liga. I andra halvlek jobbade sig Real Betis in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Levante–Real Betis – mål för mål

Levante startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara två minuter slog Ivan Romero till.

Levante ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Etta Eyong, i tionde minuten.

Real Betis reducerade till 2–1 på stopptid i första halvleken, genom Cucho Hernandez på pass av Sergi Altimira. Och med nio minuter kvar att spela kvitterade Real Betis genom Pablo Fornals. 2–2-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast, för tre år sedan, slutade det med seger för Real Betis med 4–2.

Den 24 maj möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Real Betis är Real Sociedad. Lagen möts fredag 19 september 21.00 på Benito Villamarín.

Levante–Real Betis 2–2 (2–1)

La Liga, Ciutat de València

Mål: 1–0 (2) Ivan Romero, 2–0 (10) Etta Eyong, 2–1 (45) Cucho Hernandez (Sergi Altimira), 2–2 (81) Pablo Fornals.

Varningar, Levante: Ivan Romero, Dela, Manu Sanchez, Mathew Ryan. Real Betis: Hector Bellerin, Natan.

Nästa match:

Real Betis: Real Sociedad, hemma, 19 september