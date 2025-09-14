En poäng borta mot Västerås SK för Boo

Oavgjort mellan Västerås SK och Boo

Västerås SK nu sjunde, Boo på sjätte plats

Segeltorp Fotboll nästa för Västerås SK

Västerås SK hade greppet om matchen, och ledde med 1–0 efter första halvlek hemma mot Boo i division 1 mellersta dam. I andra halvlek jobbade sig Boo in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 1–1.

Västerås SK–Boo – mål för mål

Västerås SK:s mål gjordes av Safiya Abdulkadir Abshir, Boos av Lydia Alqass.

Västerås SK har två segrar och tre oavgjorda och 11–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Boo har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–10 i målskillnad. Det här var Västerås SK:s femte oavgjorda match den här säsongen.

För Västerås SK gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Boo är på sjätte plats.

I nästa omgång har Västerås SK Segeltorp Fotboll borta på Segeltorps IP, lördag 20 september 13.00. Boo spelar hemma mot Älvsjö AIK söndag 21 september 13.15.