En poäng borta mot Västerås SK för Boo
- Oavgjort mellan Västerås SK och Boo
- Västerås SK nu sjunde, Boo på sjätte plats
- Segeltorp Fotboll nästa för Västerås SK
Västerås SK hade greppet om matchen, och ledde med 1–0 efter första halvlek hemma mot Boo i division 1 mellersta dam. I andra halvlek jobbade sig Boo in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 1–1.
Västerås SK–Boo – mål för mål
Västerås SK:s mål gjordes av Safiya Abdulkadir Abshir, Boos av Lydia Alqass.
Västerås SK har två segrar och tre oavgjorda och 11–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Boo har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–10 i målskillnad. Det här var Västerås SK:s femte oavgjorda match den här säsongen.
För Västerås SK gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Boo är på sjätte plats.
I nästa omgång har Västerås SK Segeltorp Fotboll borta på Segeltorps IP, lördag 20 september 13.00. Boo spelar hemma mot Älvsjö AIK söndag 21 september 13.15.
