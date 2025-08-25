Estrela och Alverca kryssade

Sidny Lopes Cabral kvitterade i 63:e minuten

Estrela nu tolfte, Alverca på 14:e plats

Estrela låg under med 2–1 mot Alverca efter första halvlek på hemmaplan i Primeira Liga herr. I andra halvlek jobbade sig Estrela in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Estrela–Alverca – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Alverca tog ledningen i 37:e minuten, genom Cedric Nuozzi på pass av Isaac James.

Alverca ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken, genom Marezi.

Estrela reducerade till 1–2 på stopptid i första halvleken, genom Fabio Ronaldo. I den 47:e minuten fick Estrela Paulo Moreira utvisad.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Sidny Lopes Cabral och kvitterade för Estrela. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Estrelas andra oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Alverca är på 14:e plats.

Lagen möts igen 1 februari.

Nästa motstånd för Estrela är Santa Clara. Lagen möts söndag 31 augusti 21.30 på Estádio de São Miguel.

Estrela–Alverca 2–2 (1–2)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (37) Cedric Nuozzi (Isaac James), 0–2 (45) Marezi, 1–2 (45) Fabio Ronaldo, 2–2 (63) Sidny Lopes Cabral.

Varningar, Estrela: Jovane Cabral, Joao Gastao, Luan Patrick, Robinho. Alverca: Marezi, Chiquinho, Naves, Sergi Gomez.

Utvisningar, Estrela: Paulo Moreira.

Nästa match:

Estrela: Santa Clara, borta, 31 augusti