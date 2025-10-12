En poäng för Täby FK borta mot FC Djursholm

FC Djursholm och Täby FK kryssade

FC Djursholm nu åttonde, Täby FK på sjunde plats

Sandvikens IF nästa motstånd för FC Djursholm

Täby FK låg under med 2–1 mot FC Djursholm efter första halvlek på bortaplan i division 1 norra dam. I andra halvlek jobbade sig Täby FK in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2–2.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Täby FK.

FC Djursholm–Täby FK – mål för mål

Målgörare för FC Djursholm var Anna Backman och Medea Wignell medan Täby FK:s mål gjordes av Emma Innala. Ett av Täby FK:s mål var ett självmål.

Det här var FC Djursholms tionde oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är FC Djursholm på åttonde plats i tabellen medan Täby FK är på sjunde plats.

Söndag 19 oktober 14.00 möter FC Djursholm Sandvikens IF borta på Jernvallens Arena medan Täby FK spelar hemma mot Gefle.