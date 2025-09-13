En poäng hemma mot Eskilsminne för Ifö Bromölla

Oavgjort mellan Ifö Bromölla och Eskilsminne

Ifö Bromölla nu 13:e, Eskilsminne på fjärde plats

Helsingborg nästa motstånd för Ifö Bromölla

Eskilsminne hade greppet om matchen, och ledde med 1–0 efter första halvlek borta mot Ifö Bromölla i division 1 södra dam. I andra halvlek jobbade sig Ifö Bromölla in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 1–1.

Eskilsminnes huvudtränare Iztok Pristovnik om matchen:

– Idag var det inte alls bra.

Det var Ifö Bromöllas 14:e match i rad utan seger.

Ifö Bromölla–Eskilsminne – mål för mål

Olivia Johansson gjorde Ifö Bromöllas mål, medan Alma Bertilsson stod för gästernas målgörande.

Det här var Ifö Bromöllas sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Ifö Bromölla ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen, medan Eskilsminne är på fjärde plats.

I nästa omgång har Ifö Bromölla Helsingborg borta på Olympia, söndag 21 september 13.00. Eskilsminne spelar borta mot Halmstad BK fredag 19 september 19.00.