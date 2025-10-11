Enock Kwakwa gjorde avgörande målet för Skövde AIK mot Lunds BK

Skövde AIK-seger med 1–0 mot Lunds BK

Enock Kwakwa avgjorde för Skövde AIK

Skövde AIK:s åttonde seger

Skövde AIK vann med 1–0 på hemmaplan mot Lunds BK i Ettan södra herr. Matchens enda mål stod Enock Kwakwa för i första halvleken.

Eskilsminne nästa för Skövde AIK

Skövde AIK har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lunds BK har två vinster och tre förluster och 5–6 i målskillnad. Det här var Skövde AIK:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Lunds BK:s sjunde uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Skövde AIK på elfte plats i tabellen medan Lunds BK är på femte plats.

När lagen möttes senast vann Lunds BK med 3–0.

I nästa omgång har Skövde AIK Eskilsminne borta på Harlyckans IP, lördag 18 oktober 16.00. Lunds BK spelar hemma mot Ängelholm fredag 17 oktober 19.00.

Skövde AIK–Lunds BK 1–0 (1–0)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 1–0 (39) Enock Kwakwa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Skövde AIK: 1-1-3

Lunds BK: 2-0-3

Nästa match:

Skövde AIK: Eskilsminne IF, borta, 18 oktober

Lunds BK: Ängelholms FF, hemma, 17 oktober